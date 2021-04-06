Украину в среду накроют дожди и снег: где и как испортится погода. Карта

Юрий Сергиенко Общество 21:07, 6.04.2021 Обновлено: 21:13, 6.04.2021

Погода в Украине в среду, 7 апреля, будет дождливой и снежной, а в некоторых областях похолодает.

Об этом свидетельствую данные Украинского гидрометцентра. Ожидается также усиление ветра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В южных, восточных и Днепропетровской областях умеренные, местами значительные дожди. На остальной территории страны мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Порывы ветра до 15-20 м/с усилятся на юге, востоке и в центре.

Предупреждение об ухудшении погодных условий в Украине 7 апреля.
Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью в западных, северных и центральных областях будет колебаться от 2 мороза до 4 тепла, на остальной территории +3… +6.

Днем на западе, севере и в центре +3… +7, в южных и восточных областях от 11 до 15 тепла.

В Киеве в среду пойдет мокрый снег, ночью от 2 до 4 тепла, днем +6… +8.

Прогноз погоды в Украине 7 апреля.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, запад Украины во вторник, 6 апреля, засыпало снегом, а температура воздуха опустилась ниже нуля.

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