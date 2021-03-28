Україну накриють дощі з мокрим снігом: в Укргідрометцентрі уточнили прогноз погоди

Погода в Україні в останні дні березня, 29-31 числа, буде дощовою майже в усіх регіонах, окрім східних.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру, оприлюдненому у Facebook. Зазначається, що також опади оминуть західні області країни – вночі там буде сухо. На решті території дощ, вночі з мокрим снігом.

Синоптики уточнили, что на Правобережжі місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 29 березня

"30 березня на сході, північному сході та півдні країни, 31 березня в західних та північних областях невеликі опади", – сказано у прогнозі.

Прогноз погоди на 30 березня

Вночі температура повітря буде від -2 градусів до +5. 29 березня на заході, 30-ого на сході країни до -5 градусів вночі, а вдень до +13.

В Укргідрометцентрі також зазначили, що після 2 квітня у західних областях варто очікувати підвищення температури повітря до +18 градусів вдень, а вночі до +8.

Прогноз погоди на 31 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що Україну 29 березня, накриють сніг та дощі. Такі різкі зміни погодних умов обумовлені атмосферним фронтом, який зайшов на територію країни.