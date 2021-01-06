Україну на Різдво накриють дощі зі снігом. Карта

Погода в Україні на Різдво, 7 січня, буде вітряною, дощовою та з мокрим снігом. Водночас морозів не очікується.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. Згідно з прогнозом, деякі регіони накриють значні опади (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Вітер буде південно-східним з переходом на західний 7-12 м/с, в південних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Попередження про туманах в Україні на Різдво, 7 січня. Укргідрометцентр

Дощі підуть вночі на заході, вдень подекуди з мокрим снігом. У центральних, а також Київській та Житомирській областях значні опади.

Температура повітря протягом доби в країні коливатиметься від 0 до 5 тепла, на півдні вдень +7 +12.

Погода у Києві буде також дощовою і з мокрим снігом, вночі від 0 до 2 тепла, а вдень +2 +4.

Прогноз погоди в Україні на Різдво, 7 січня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 8 січня синоптики попередили про ожеледь і налипання мокрого снігу в Україні.