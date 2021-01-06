Украину на Рождество накроют дожди со снегом. Карта

Погода в Украине на Рождество, 7 января, будет ветреной, дождливой и с мокрым снегом. При этом морозов не ожидается.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, некоторые регионы накроют значительные осадки (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Ветер будет юго-восточным с переходом на западный 7-12 м/с, в южных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Предупреждение о туманах в Украине на Рождество, 7 января. Укргидрометцентр

Дожди пойдут ночью на западе, днем местами с мокрым снегом. В центральных, а также Киевской и Житомирской областях значительные осадки.

Температура воздуха на протяжение суток в стране будет колебаться от 0 до 5 тепла, на юге днем +7 +12.

Погода в Киеве будет также дождливой и с мокрым снегом, ночью от 0 до 2 тепла, а днем +2 +4.

Прогноз погоды в Украине на Рождество, 7 января. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, на 8 января синоптики предупредили о гололеде и налипании мокрого снега в Украине.