Українцям дозволили змінювати по батькові з 14 років, раніше це можна було зробити в разі зміни батьком свого імені або якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про народження.

Текст відповідного закону опублікований 28 листопада в парламентському віснику "Голос України". Водночас для зміни по батькові до досягнення 16 років потрібен дозвіл батьків.

Також, згідно з документом, якщо над 14-річною дитиною встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові можливі лише за згодою піклувальника.

Якщо один з батьків проти зміни, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд. У цьому випадку до уваги візьмуть виконання батьками своїх обов'язків стосовно дитини та інші обставини, що підтверджують відповідність зміни по батькові її інтересам.

Нагадаємо, Верховна Рада України попереднього скликання 284 голосами відхилила зазначений закон.

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