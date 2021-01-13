Українців попередили про сніг і посилення морозів у четвер

У четвер, 14 січня, погода в Україні буде сніжною, а в горах можливе сходження лавин. Також посиляться морози.

Про це повідомляють на сайті Українського гідрометцентру. Синоптики рекомендували утриматися від походів у гори (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, на високогір'ї в Івано-Франківській і Закарпатській областях через снігопади й хуртовини оголошено значну сніголавинну небезпеку (ІІІ рівень).

Попередження про лавинну небезпеку на 14 січня. Укргідрометцентр

Сніг прогнозують на заході, півночі та в центрі країни.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 5 морозу, на півночі – до -8.

Удень очікується від 0 до 4 морозу, "плюси" будуть тільки на півдні – до 3 градусів.

У Києві погода також буде сніжною, уночі -5...-7, удень – до 4 морозу.

Прогноз погоди в Україні на 14 січня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик спрогнозував морози в Україні протягом тижня, після чого повернеться потепління.