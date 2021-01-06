Українців попередили про сильне погіршання погоди на Різдво

В Україні на Різдво в четвер, 7 січня, прогнозують погіршання погоди – в областях посиляться опади, які можуть призвести до ожеледиці й спровокувати небезпеку на автошляхах.

Така сама погодна ситуація подекуди утримається і 8 січня. Про це попереджають рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій України з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 7 січня вночі у південно-західній частині, а вдень також у більшості інших регіонів йтимуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Значні опади будуть місцями на півдні та в центрі країни. Водночас температура повітря загалом по Україні очікується плюсова, проте із поривами вітру 7-12 м/с.

Погода 7 січня в Україні meteo.gov.ua

У п’ятницю, 8 січня, в північних, східних, уночі також у центральних регіонах дощитиме із мокрим снігом.

Вони спричинять ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах можлива ожеледиця. На решті території без опадів.

Погода 8 січня в Україні meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптикині Наталії Діденко, на Різдво 7 січня циклон принесе в Україну сніг і вітер. Опади охоплять всю територію країни.