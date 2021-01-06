Украинцев предупредили о сильном ухудшении погоды на Рождество

В Украине на Рождество в четверг, 7 января, прогнозируют ухудшение погоды – в областях усилятся осадки, которые могут привести к гололеду и спровоцировать опасность на дорогах.

Такая же погодная ситуация местами сохранится и 8 января. Об этом предупреждают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 7 января ночью в юго-западной части, а днем также в большинстве других регионов будут идти дожди, местами с мокрым снегом.

Значительные осадки будут местами на юге и в центре страны. В то же время температура воздуха в целом по Украине ожидается плюсовая, но с порывами ветра 7-12 м/с.

Погода 7 января в Украине meteo.gov.ua

В пятницу, 8 января, в северных, восточных, ночью также в центральных регионах пройдут дожди с мокрым снегом.

Они приведут к гололеду и налипанию мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. На остальной территории без осадков.

Погода 8 января в Украине meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на Рождество 7 января циклон принесет в Украину снег и ветер. Осадки охватят всю территорию страны.