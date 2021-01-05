Українці розповіли про своє ставлення до вакцинації від COVID-19

У Європі та США почали масову вакцинацію від коронавірусу. В Україні в кращому випадку препарати надійдуть в лютому, але багато громадян вже визначилося зі своїм ставленням до майбутньої імунізації.

OBOZREVATEL поцікавився в українців, чи готові вони зробити щеплення від COVID-19. Дехто відповів очікувано, а дехто озвучив відомі фейки.

Багато хто з опитаних відповіли, що поки препарат не надійшов до України, вони не замислювалися щодо доцільність вакцинації.

Дехто заявив, що рішення залежатиме від виробника препарату, підкресливши, що точно не будуть робити щеплення російським "Супутником V".

"Вакцинуватися не буду! Подивіться, що відбувається в світі. Я вчора дивилася відео в інтернеті – в Америці, в Ізраїлі ... Людині зробили щеплення, і вона за 7 хвилин померла. Нехай спочатку собі зроблять, а я подивлюся", – заявила одна з учасниць опитування.

Противники вакцинації також пояснили своє небажання тим, що побоюються побічних ефектів або взагалі не довіряють будь-яким вакцинам. А дехто і зовсім не побачив загрози, пов'язаної з COVID-19.

Деякі підкреслили, що погодяться на щеплення лише перевіреним і схваленим ВООЗ препаратом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство охорони здоров'я України затвердило план з імунізації населення від COVID-19. Згідно з ним, протягом 2021-2022 років планують вакцинувати мінімум 50% жителів країни, це близько 20 млн. осіб. Самі щеплення будуть безкоштовними, їх робитимуть за бажанням громадян, тобто – не примусовою.