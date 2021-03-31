Covid по-українськи.

І коли це я приїхавши до місця призначення ще 10 хвилин не виходила з таксі, бо таким цікавим було спілкування з водієм? Напевно, ніколи. Ми говорили на багато цікавих тем, і звісно про covid.

"Ви перша, яка підійшла до машини вже одягаючи маску.

Я по 5-6 разів на день вмовляю пасажирів одягти маску, а коли говорю, що не повезу їх, якщо вона маску не одягнуть, то вони починають скандалити. А ще безліч разів на день, тим, хто сідає попереду я пропоную пристібнути ремінь безпеки і чую на свою адресу образи і приниження." Слухаю це, сама про це готова кричати і у розпачі, бо нема ніяких репептів лікування невігластва.

Що з народом? Жити набридло?

Як і чим це пояснити?

Я вже перехворіла, маю антитіла, але я не знімаю маску в таксі, метро, магазинах і т.п.

Про пасок безпеки я багато разів запитувала у такстистів, особливо в Ужгороді.

Де мій і де водія?

І коли чую:

"Та я надьожний водій, зі мноу мож не пристьобуваться" - я ніяковію.

Іноді здається, що судячи з такої поведінки і ставлення до життя, українці - Безсмертні Боги. Ніякий вірус їх ні візьме, "бо його ж нема."

А на дорозі не можуть ні гальма відмовити, ні яма під калюжою бути глибокою, ні серце схопити у водія.

"Та й хто то в машині вигадав? Нашто тотой ремінь?"

Вигадали японці, німці, американці в тих своїх машинах, і не найгірші машини вигадали, та й живуть не гірше українців, які все на світі знають.

Та й з Богом на "Ти"

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