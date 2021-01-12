Українцям розповіли, як діяти в разі відмови обслуговування держмовою. Інструкція
Українці, яким відмовили в обслуговуванні державною мовою, можуть надіслати письмову скаргу на порушника.
Її потрібно відправляти на адресу уповноваженого із захисту української мови Тараса Креміня. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 12 січня.
Кремінь зазначив, що ситуацію можна спробувати розв'язати на місці. Якщо працівник відмовляється використовувати державну мову, можна звернутися до керівництва або на "гарячу лінію" установи.
У разі відмови потрібно зафіксувати цей факт (за допомогою аудіо-, відео-, письмового підтвердження очевидців і т.д.), дані підприємства (назва, місцерозташування, контакти суб'єкта).
Скаргу потрібно відправляти до уповноваженого на поштову адресу: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; електронною поштою на skarha@mova-ombudsman.gov.ua або ж заповнити форму на сайті.
У скарзі обов'язково треба вказати:
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання;
суть скарги;
який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, як порушив право позивача;
рекомендовано додати докази на підтвердження.
В електронному листі також потрібно вказати електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним.
Скарги можна подавати протягом шести місяців із дня порушення.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Із 16 січня набирає чинності стаття 30 Закону 2704-VIII, згідно з якою всі установи надання послуг повинні використовувати суто українську мову, незалежно від форм власності. Обслуговування іншою мовою допускається тільки на прохання клієнта.
Також новий закон зобов'язує підтверджувати своє знання української. Іспит складатимуть претенденти на державну службу: мери, міністри, чиновники, голови адміністрацій, працівники держпідприємств, співробітники прокуратури, а також іноземці, які планують отримати громадянство України.
Тест складатиметься з усної та письмової частин, а також матиме різні рівні складності.