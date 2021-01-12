Українцям розповіли, як діяти в разі відмови обслуговування держмовою. Інструкція

Українці, яким відмовили в обслуговуванні державною мовою, можуть надіслати письмову скаргу на порушника.

Її потрібно відправляти на адресу уповноваженого із захисту української мови Тараса Креміня. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 12 січня.

Кремінь зазначив, що ситуацію можна спробувати розв'язати на місці. Якщо працівник відмовляється використовувати державну мову, можна звернутися до керівництва або на "гарячу лінію" установи.

У разі відмови потрібно зафіксувати цей факт (за допомогою аудіо-, відео-, письмового підтвердження очевидців і т.д.), дані підприємства (назва, місцерозташування, контакти суб'єкта).

Скаргу потрібно відправляти до уповноваженого на поштову адресу: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; електронною поштою на skarha@mova-ombudsman.gov.ua або ж заповнити форму на сайті.

У скарзі обов'язково треба вказати:

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання;

суть скарги;

який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, як порушив право позивача;

рекомендовано додати докази на підтвердження.

В електронному листі також потрібно вказати електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним.

Скарги можна подавати протягом шести місяців із дня порушення.

Facebook / Уповноважений із захисту державної мови

Facebook / Уповноважений із захисту державної мови

Скриншот

Скриншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: