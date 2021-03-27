В Україні все менше вільних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у яких регіонах найскладніша ситуація

В Україні середній відсоток заповнених ліжок із підведеною киснем на 26 березня склав 51,8%. Найменша кількість місць залишилася в столиці та Київській, Житомирській, Миколаївській Львівській областях.

Відповідні дані були опубліковані на порталі Апарату РНБО України "СОТА". Лише в двох областях – Луганській і Херсонській – заповненість ліжок із киснем менше 30% (23,5% та 14,3% відповідно).

У п'яти регіонах, де ситуація найбільш напружена, місця зайняті так:

Київ – 82,8%; Київська область – 74,5%; Житомирська область – 73,9%; Миколаївська область – 68,8%; Львівська область – 67,7%.

Порівняння показників на карті країни health-security.rnbo.gov.ua

Як видно на інфографіці, показник заповнюваності таких місць у лікарнях зростає.

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Дані за регіонами:

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health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

Що стосується ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, то в середньому по Україні вони зайняті на 60,9%.

Області-лідери за цим показником (де ситуація найгірша) інші. Це:

Закарпатська – 87,3%;

Львівська – 76,1%;

Дніпропетровська – 76,1%;

Сумська – 74,7%;

Харківська – 73,6%.

Далі з невеликим відривом йде Київ (73%).

Статистичні показники на мапі health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

Повний перелік регіонів:

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health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

Що стосується кількості госпіталізованих із COVID-19 і пацієнтів, яких виписали з лікарень, то в Україні більше хворих потрапляє в медустанови, ніж виписується. Приріст склав 367 осіб.

Мапа України health-security.rnbo.gov.ua

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Статистка госпіталізованих у різних регіонах:

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

До апаратів штучної вентиляції легенів в Україні підключено 1 266 інфікованих коронавірусом. Приріст за місяць ця кількість зросла майже вдвічі (від 733).

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health-security.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL: