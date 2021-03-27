В Украине все меньше свободных коек для пациентов с COVID-19: в каких регионах самая сложная ситуация

В Украине средний процент заполненных коек с подведенным кислородом на 26 марта составил 51,8%. Наименьшее количество мест осталось в столице и Киевской, Житомирской, Николаевской Львовской областях.

Соответствующие данные были опубликованы на портале Аппарата СНБО Украины "СОТА". Лишь в двух областях – Луганской и Херсонской – заполненность коек с кислородом меньше 30% (23,5% и 14,3% соответственно).

В пяти регионах, где ситуация самая напряженная, места заняты так:

Киев – 82,8%; Киевская область – 74,5%; Житомирская область – 73,9%; Николаевская область – 68,8%; Львовская область – 67,7%.

Сравнение показателей на карте страны health-security.rnbo.gov.ua

Как видно на инфографике, показатель заполненности таких мест в больницах растет.

health-security.rnbo.gov.ua

Данные по регионам:

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

Что касается коек в отделениях интенсивной терапии, то в среднем по Украине они заняты на 60,9%.

Области-лидеры по этому показателю (де ситуация самая худшая) другие. Это:

Закарпатская – 87,3% ;

Львовская – 76,1% ;

Днепропетровская – 76,1% ;

Сумская – 74,7% ;

Харьковская – 73,6%.

Далее с небольшим отрывом идет Киев (73%).

Статистические показатели на карте health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

Полный перечень регионов:

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

Что касается количества госпитализированных с COVID-19 и пациентов, которых выписали из больниц, то в Украине больше больных попадает в медучреждения, чем выписывается. Прирост составил 367 человек.

Карта Украины health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

Статистка госпитализированных в разных регионах:

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

К аппаратам искусственной вентиляции легких в Украине подключено 1 266 инфицированных коронавирусом. За месяц это количество выросло почти в два раза (от 733).

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

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