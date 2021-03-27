В Украине все меньше свободных коек для пациентов с COVID-19: в каких регионах самая сложная ситуация
В Украине средний процент заполненных коек с подведенным кислородом на 26 марта составил 51,8%. Наименьшее количество мест осталось в столице и Киевской, Житомирской, Николаевской Львовской областях.
Соответствующие данные были опубликованы на портале Аппарата СНБО Украины "СОТА". Лишь в двух областях – Луганской и Херсонской – заполненность коек с кислородом меньше 30% (23,5% и 14,3% соответственно).
В пяти регионах, где ситуация самая напряженная, места заняты так:
Киев – 82,8%;
Киевская область – 74,5%;
Житомирская область – 73,9%;
Николаевская область – 68,8%;
Львовская область – 67,7%.
Как видно на инфографике, показатель заполненности таких мест в больницах растет.
Данные по регионам:
Что касается коек в отделениях интенсивной терапии, то в среднем по Украине они заняты на 60,9%.
Области-лидеры по этому показателю (де ситуация самая худшая) другие. Это:
Закарпатская – 87,3%;
Львовская – 76,1%;
Днепропетровская – 76,1%;
Сумская – 74,7%;
Харьковская – 73,6%.
Далее с небольшим отрывом идет Киев (73%).
Полный перечень регионов:
Что касается количества госпитализированных с COVID-19 и пациентов, которых выписали из больниц, то в Украине больше больных попадает в медучреждения, чем выписывается. Прирост составил 367 человек.
Статистка госпитализированных в разных регионах:
К аппаратам искусственной вентиляции легких в Украине подключено 1 266 инфицированных коронавирусом. За месяц это количество выросло почти в два раза (от 733).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине за минувшие сутки, 26 марта, прививку от коронавируса сделали 17 939 человек. Меньше всего украинцев вакцинировались в Черновицкой – 270 – и Волынской областях – 280.
Всего в стране официально подтверждено 1 632 131 случай коронавирусной инфекции. Из них 17 424 – обнаружены за прошедший день, 26 марта.