Україна під впливом антициклону: синоптикиня уточнила прогноз погоди

В Україні з 21 березня прогнозують похолодання. У Луганській області очікується мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, у неділю в інших регіонах країни опадів не буде через вплив антициклону.

"Температура повітря поки без змін, занизька, м'яко кажучи, в понеділок-вівторок навіть ще похолодає. Але потім почне потроху теплішати", – написала Діденко.

Синоптикиня зазначила, що в Києві 21 березня сніг і похмура погода припиняться.

Однак, як повідомляє Український гідрометцентр, у понеділок, 22 березня, сніг прогнозується в Києві, Одесі, Сумах, Ужгороді, Івано-Франківську, Хмельницьку, Чернівцях, Вінниці та Кропивницькому.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в суботу та неділю, 20-21 березня, очікується похмура погода, місцями вітряна і з опадами. Водночас у деяких областях буде світити сонце.