Україна оновила список країн "червоної" зони: які напрямки стали доступні

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало оновлений список країн "червоної" і "зеленої" карантинних зон, в'їзд до яких передбачає певні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, до переліку увійшли майже 200 держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, у "червоний" список потрапили 66 країн. Зокрема, США, Канада, Великобританія, Чехія, Італія, Польща, Угорщина, Росія, Білорусь, Грузія, Ізраїль тощо.

Нагадаємо, що після повернення з "червоних" держав українці повинні піти на самоізоляцію із застосуванням програми "Дій вдома". Дострокове припинення такого домашнього карантину можливе після отримання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Зазначимо, що стосовно 11 країн немає даних про захворюваність на COVID-19.

Водночас Україна в оновленому переліку вкотре опинилася на межі "зеленої" і "червоної" зон. Станом на 15 листопада показник захворюваності на коронавірус у країні становить 219,8 активних випадків на 100 тисяч населення.

З популярних туристичних напрямків, відкритих для туристів з України, в "зеленій" зоні опинилися тільки Болгарія, Туреччина і Єгипет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку січня через карантин українці застрягли в аеропорту Барахас (Мадрид, Іспанія). Зокрема, навіть діти провели в "сірій зоні" 5 днів.