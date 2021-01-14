Україна може отримати вакцину Pfizer уже в лютому

Україна може отримати вакцину проти коронавірусу, зокрема виробництва Pfizer/BioNTech, уже в лютому в межах ініціативи COVAX.

Про це сказав заступник голови Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише LB.ua. Найближчим часом до нашої країни може надійти 100 тис. доз препарату, цього достатньо для щеплення 50 тис. людей.

За словами урядовця, Україна 6 січня отримала лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням підтвердити спроможність прийняти мРНК-вакцину (препарат на основі рибонуклеїнової кислоти. – Ред.), яка вимагає зберігання за температури від -20 до -80°С. Уже 8 січня наша країна надіслала таке підтвердження.

Препаратом може бути розробка німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech або Moderna, сказав Ляшко.

"Ще точно невідомо. Але швидше Pfizer, оскільки COVAХ працює з вакцинами, в яких є дозвіл від Всесвітньої організації охорони здоров'я на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, що отримала такий дозвіл, це Pfizer", – зазначив він.

Головний санлікар уточнив, що в межах COVAX надходитимуть також інші продукти.

Він підтвердив, що перший етап вакцинації українців заплановано на лютий 2021 року.

"Буде створено 375 мобільних бригад, які проводитимуть щеплення... Зараз працюємо з Національною службою здоров’я України та з Мінфіном, щоб оплачувати кожен укол. Знаємо попередній тариф, знаємо, як в електронній системі охорони здоров’я буде обліковано кожного провакцинованого, яка після цього буде оплата, яка додаткова мотивація для бригади", – наголосив Ляшко.

Відомо, що офіційних заявок на реєстрацію мРНК-вакцини в Україні поки ще немає, проте з усіма виробниками препаратів ведуть відповідні перемовини.

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