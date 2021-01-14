Украина может получить вакцину Pfizer уже в феврале

Украина может получить вакцину от коронавируса, в частности, производства Pfizer/BioNTech уже в феврале в рамках инициативы COVAX.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет LB.ua. В ближайшее время в нашу страну может поступить 100 тыс. доз препарата, этого достаточно для прививки 50 тыс. человек.

По словам чиновника, Украина 6 января получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить способность принять мРНК-вакцину (препарат на основе рибонуклеиновой кислоты, – ред.), требующей хранения при температуре от -20 до - 80°С. Уже 8 января наша страна направила такое подтверждение.

Препаратом может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech или Moderna, сказал Ляшко.

"Еще точно неизвестно. Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от Всемирной организации здравоохранения на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer", – отметил он.

Главный санврач уточнил, что в рамках COVAX будут поступать и другие продукты.

Он подтвердил, что первый этап вакцинации украинцев запланирован на февраль 2021 года.

"Будет создано 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки... Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол. Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какова дополнительная мотивация для бригады", – отметил Ляшко.

Известно, что официальных заявок на регистрацию мРНК-вакцины в Украине пока еще нет, однако со всеми производителями препаратов ведутся соответствующие переговоры.

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