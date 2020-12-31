Угорщина відмовилася використовувати російську вакцину проти COVID-19

Таша Адамович Суспільство 16:07, 31.12.2020 Оновлено: 16:31, 31.12.2020

Угорщина не використовуватиме російську вакцину проти коронавірусу "Супутник V" через проблеми з виробничими потужностями в країні-виробнику.

Про це заявив угорський уряд, пише Reuters. Її купуватимуть або через механізм закупівель Євросоюзу, або одразу в Китаю.

У Росії недостатньо потужностей для виробництва "Супутника V", уточнили в адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Угорщина брала участь у випробуваннях російської вакцини. Країна отримувала невеликі її партії, про це повідомляв міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі республіки Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook.

У ЄС це викликало певну тривогу, оскільки вакцина РФ могла обійти необхідний механізм затвердження.

Публікація про постачання вакцини РФ в Угорщину
Facebook Szijjártó Péter

Що відомо про російську вакцину "Супутник V"?

  • Препарат зареєстрували в РФ у серпні 2020 року.

  • Щеплення в Росії почали з 5 грудня. Перш за все вакцину отримують співробітники лікарень, поліклінік, шкіл, соціальної сфери.

  • Після початку вакцинації громадяни почали заявляти про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть писали заяви про звільнення.

  • Водночас російська вакцина викликала побоювання вчених у світі. Її застосування до проведення повних випробувань може призвести до мутації нового коронавірусу, вважають вони.

  • Британці заявили, що вже перші клінічні випробування російського препарату дали сумнівні результати.

  • Дозволили використання вакцини уряди Аргентини та Білорусі.

  • Пізніше стало відомо, що в РФ запланували проведення випробувань вакцини від COVID-19 "Супутник V" на дітях і вагітних жінках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 грудня в Угорщині стартувала вакцинація від коронавірусу. Місцевих жителів прищеплюють препаратом Pfizer.

Ця країна стала першою з усіх держав Євросоюзу, де почали робити щеплення проти COVID-19.

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