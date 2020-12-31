Угорщина відмовилася використовувати російську вакцину проти COVID-19

Угорщина не використовуватиме російську вакцину проти коронавірусу "Супутник V" через проблеми з виробничими потужностями в країні-виробнику.

Про це заявив угорський уряд, пише Reuters. Її купуватимуть або через механізм закупівель Євросоюзу, або одразу в Китаю.

У Росії недостатньо потужностей для виробництва "Супутника V", уточнили в адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Угорщина брала участь у випробуваннях російської вакцини. Країна отримувала невеликі її партії, про це повідомляв міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі республіки Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook.

У ЄС це викликало певну тривогу, оскільки вакцина РФ могла обійти необхідний механізм затвердження.

Публікація про постачання вакцини РФ в Угорщину Facebook Szijjártó Péter

Що відомо про російську вакцину "Супутник V"?

Препарат зареєстрували в РФ у серпні 2020 року.

Щеплення в Росії почали з 5 грудня. Перш за все вакцину отримують співробітники лікарень, поліклінік, шкіл, соціальної сфери.

Після початку вакцинації громадяни почали заявляти про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть писали заяви про звільнення.

Водночас російська вакцина викликала побоювання вчених у світі. Її застосування до проведення повних випробувань може призвести до мутації нового коронавірусу, вважають вони.

Британці заявили, що вже перші клінічні випробування російського препарату дали сумнівні результати.

Дозволили використання вакцини уряди Аргентини та Білорусі.

Пізніше стало відомо, що в РФ запланували проведення випробувань вакцини від COVID-19 "Супутник V" на дітях і вагітних жінках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 грудня в Угорщині стартувала вакцинація від коронавірусу. Місцевих жителів прищеплюють препаратом Pfizer.

Ця країна стала першою з усіх держав Євросоюзу, де почали робити щеплення проти COVID-19.