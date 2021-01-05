У Зеленського вперше прокоментували використання дітей в новорічному привітанні

Зйомки дітей в новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського, які тривали кілька годин, проходили з дотриманням всіх передбачених законом процедур.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він уточнив, що батьки дітей дали письмову згоду на проведення зйомок.

За словами Подоляка, після завершення робочого процесу у всіх залишилися чудові враження і позитивні емоції.

Він також розповів, що дітей в супроводі батьків запросили 27 грудня на період часу, необхідний для запису тих моментів, коли вони з'являються в кадрі.

Привітання президента записували в Маріїнському палаці і на площі перед ним.

"Участь дітей продиктована логікою самого привітання – саме до дітей, майбутнього нашої країни, звертається Президент України. І саме діти формулюють свої мрії і бажання, які дорослі мають спромогтися реалізувати в майбутньому", – сказав радник керівника ОП.

Він також спростував інформацію про те, що кастинг маленьких акторів проводило агентство Lot.

"Що за оголошення тиражується в соціальних мережах і чи реальне воно, і для яких зйомок в цьому оголошенні запрошували маленьких акторів, сказати важко. Але схоже, що це чергова штучна спроба політичних опонентів створити скандал там, де його немає і бути не може", – заявив Подоляк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новорічне привітання Зеленського , в якому брали участь діти, нібито знімали до трьох годин ранку, а заплатили їм по 500 грн.

Це грубе порушення трудового законодавства (ст. 188, 189 і 192 КЗпП) – неповнолітніх працівників заборонено залучати до нічних робіт, якщо вечірня зміна хоча б частково припадає на час після 22:00.

У соціальних мережах розгорілася палка дискусія в зв'язку з інформацією про "роботу" дітей на зйомках новорічного звернення президента України Володимира Зеленського.