З'явилася реакція українців на скандал з дітьми зі звернення Зеленського

У соціальних мережах розгорілася палка дискусія в зв'язку з інформацією про "роботу" дітей на зйомках новорічного звернення президента України Володимира Зеленського.

Так, у коментарях до посту OBOZREVATEL у Facebook користувачі обурилися, що за 500 грн дітей тримали до пізньої ночі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Де ж ті заступники прав дітей? Батьки вирішили 500 грн на хліб намастити", "Ганьба такому президенту, який експлуатує дітей", "Використання дітей – це кримінальне правопорушення", – пишуть читачі.

Інші звернули увагу на те, що у зверненні була відсутня державна символіка – не звучав гімн України та не було національного прапору.

"Де гімн, прапор, що це за таке привітання. Діти тут зовсім ні до чого", – зазначив один з українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новорічне привітання Зеленського, в якому брали участь діти, нібито знімали до третьої години ранку, а заплатили їм по 500 грн.

Це грубе порушення трудового законодавства (ст. 188, 189 і 192 КЗпП) – неповнолітніх працівників заборонено залучати до нічних робіт, якщо вечірня зміна хоча б частково випадає на час після 22:00.