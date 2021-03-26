У Вінниці в ресторані встановили "антиковідні" сфери. Фото

Софія Закревська Суспільство 17:20, 26.03.2021 Оновлено: 18:14, 26.03.2021

У Вінниці в одному з ресторанів у мікрорайоні Поділля з'явилася незвична інновація – "антиковідні" кулі. Прозорі сфери встановили на літньому майданчику закладу.

Одночасно у такій кулі можуть розміститися шестеро гостей. У закладі зазначають, що таким чином зменшується ризик інфікування коронавірусом та іншими хворобами, пише "Вінниця.info".

"Ці кулі були створені не лише для затишку та комфорту. Їх першочергова мета – збереження людей від заражень інфекційними захворюваннями. Особливо у період пандемії. В одній кулі зможуть розміститися шестеро персон. І при цьому не порушуються ніякі карантинні норми. Після кожного гостя їх дезінфікують. Офіціанти у масках та рукавичках", – розповіла івент-менеджерка ресторану.

"Антиковідні" сфери.
Вінніця.info

Усередені сфер, складених із прозорих модулів, є освітлення та встановлені обігрівачі.

Такі "антиковідні" кулі виготовляють на підприємстві у Вінниці, звідки їх продають закордон. Особливої популярності сфери набули у Нідерландах та Великобританії. Також вони мають попит в інших країнах Евросоюзу, Саудівській Аравії, Австралії та США.

Дотримуються карантинні заходи.
Вінніця.info
Інтер'єр сфери.
Вінніця.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Раді національної безпеки та оборони України не відкидають можливість запровадження загальнонаціонального локдауну у тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

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