У Вінниці 42-річний суддя помер від COVID-19: легені були уражені на 100%. Фото

У Вінниці від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер 42-річний слідчий суддя міського суду Ігор Чернюк.

Як повідомляє пресслужба суду в Facebook, чоловік був завжди життєрадісним, порядним, світлим та добрим, люблячим чоловіком, сином, другом та колегою.

За даними "33-го каналу", 8 березня Чернюку виповнилося 42 роки. Він захворів на COVID-19 після відпустки в Західній Україні.

"Із першого дня Ігор перебував у лікарні. Але в нього були повністю на 100% уражені легені. Більш ніж 2 тижні він був у реанімації під ШВЛ, але навіть найдорожчі ліки не змогли допомогти врятували його молоде життя", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше Чернюк працював у газеті "33 канал". Суддівську кар'єру розпочав у 2010 році з посади судді Староміського суду. З 2012 року працював суддею Вінницького міського суду. Мав вищу юридичну освіту, магістр права. У 2007 році закінчив Одеську національну юридичну академію.

Ігор Чернюк sudivstvo.info

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Як писав OBOZREVATEL, 19 березня під час відпочинку в Єгипті від коронавірусу помер український лікар Юрій Юрасюк. Місцеві медики до останнього відмовлялися рятувати його. Чоловіка взяли в лікарню лише через кілька днів, коли його стан погіршився до критичного.

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