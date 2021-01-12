У середу частину України накриють хуртовини і випаде до 15 см снігу. Карта

У середу, 13 січня, погода в Україні буде сніжною, із сильним вітром і хуртовинами. Також трохи посиляться денні морози, а на дорогах з'явиться ожеледиця.

Про це повідомляють на сайті Українського гідрометцентру. За даними прогнозу, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Так, у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг. Висота снігового покриву досягне 5-15 см. Також очікують на хуртовини, а на дорогах ймовірна ожеледиця.

Лист директора Укргідрометцентру до ДСНС про погодні умови. Telegram Борислава Берези

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях – налипання мокрого снігу та ожеледь. Оголошено І рівень небезпеки.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Попередження про складні погодні умови в Україні 13 січня. Укргідрометцентр

Температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу; вдень -1...-4, на півдні місцями до +7.

У Києві в середу також піде сніг, уночі та вдень від 2 до 4 морозу.

Прогноз погоди в Україні на середу, 13 січня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, істотне похолодання до Києва прийде з 14-го січня, а пік морозів припаде на 15-19 січня.