В среду на Украину обрушатся метели и выпадет до 15 см снега. Карта

Юрий Сергиенко Общество 22:52, 12.01.2021 Обновлено: 23:28, 12.01.2021

В среду, 13 января, погода в Украине будет снежной, с сильным ветром и метелями. Также немного усилятся дневные морозы, а на дорогах появится гололедица.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. По данным прогноза, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег. Высота снежного покрова достигнет 5-15 см. Также ожидаются метели, а на дорогах гололедица.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях – налипание мокрого снега и гололед. Объявлен І уровень опасности.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Предупреждение о сложных погодных условиях в Украине 13 января.
Укргидрометцентр

Температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза; днем -1... -4, на юге местами до +7.

В Киеве в среду также пойдет снег, ночью и днем от 2 до 4 мороза.

Прогноз погоды в Украине на среду, 13 января.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, существенное похолодание в Киев придет с 14-го января, а пик морозов придется на 15-19 января.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Борца, который вызвал на бой Усика, выгнали из Олимпийского колледжа

Кулеба выступил против использования вакцины РФ даже при условии ее эффективности

Степанов выступил за продление жесткого карантина после 24 января

Старый Новый год: смешные щедривки для взрослых

Оккупанты задержали на Керченском мосту 100 крымских татар, – Чубаров