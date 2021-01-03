У російській газеті порадили менше дивитися пропагандиста Соловйова

У російській газеті "Березовский рабочий" замість телепрограми каналу "Росія 1" надрукували напис із порадою менше дивитися ток-шоу відомого пропагандиста Володимира Соловйова.

За словами головного редактора ЗМІ країни-агресора Сергія Стукова, це була не помилка. Так, редакція вирішила відповісти на те, що сам телеканал не надав програму передач виданню. Про це повідомляє "Подъем".

Як стало відомо, в газеті з'явився напис про те, що постачальник не надав програму телеканалу "Росія 1".

"Що ж, може, це на краще. Поменше Соловйова – здоровіший сон!" – написали у виданні.

Напис у газеті "Березовский рабочий" "Подъем"

Як зазначив Стуков, текст він придумав о другій годині ночі, коли друкарня погрожувала не надрукувати газету, якщо редактор негайно її не здасть. Він додав, що телепрограми прислали всі, окрім "Росії 1".

"У мене водій забирає газету о четвертій ранку і розвозить по точках. Зазвичай ми здаємо газету до друку о 19-20 годині", – повідомив Стуков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував викупити Одесу. За його словами, "братський народ" нібито перебуває в "рабстві".