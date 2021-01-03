В российской газете посоветовали меньше смотреть пропагандиста Соловьева

В российской газете "Березовский рабочий" вместо телепрограммы канала "Россия 1" напечатали надпись с советом меньше смотреть ток-шоу известного пропагандиста Владимира Соловьева.

По словам главного редактора СМИ страны-агрессора Сергея Стукова, это была не ошибка. Так, редакция решила ответить на то, что сам телеканал не предоставил программу передач изданию. Об этом сообщает "Подъем".

Как стало известно, в газете появилась надпись о том, что поставщик не предоставил программу телеканала "Россия 1".

"Что ж, может, это к лучшему. Поменьше Соловьева – здоровее сон!" – написали в издании.

Надпись в газете "Березовский рабочий" "Подъем"

Как отметил Стуков, текст он придумал в два часа ночи, когда типография грозилась не напечатать газету, если редактор немедленно ее не сдаст. Он добавил, что телепрограммы прислали все, кроме "России 1".

"У меня водитель забирает газету в четыре утра и развозит по точкам. Обычно мы сдаем газету в печать в 19-20 часов", – сообщил Стуков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист Владимир Соловьев предложил выкупить Одессу. По его словам, "братский народ" якобы находится в "рабстве".