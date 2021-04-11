У Полтаві вагітну з COVID-19 терміново оперували, щоб врятувати дитину. Фото

Олексій Тітофф Суспільство 20:49, 11.04.2021 Оновлено: 20:50, 11.04.2021

У Полтаві Юлія Кривошеєва будучи вагітною заразилася коронавірусом (COVID-19). Її стан здоров'я погіршився тому було вирішено робити кесарів розтин, щоб врятувати життя немовляті.

Жінка розповіла, що коли їй підходив термін народжувати у неї піднялася температура і вона весь день провела в ліжку, пишуть "Факти".

"Було таке відчуття, ніби мене пропустили через м'ясорубку і кинули під каток. Кожен підйом з ліжка був схожий на підйом на Говерлу. Руки-ноги не слухалися, і я ледь знаходила сили дійти до кухні", – згадувала вона.

Юлія Кривошеєва
факти

Кривошеєва звернулася до лікарів лише тоді, коли відчула, що дитина (йшов тридцять третій тиждень вагітності) стала млявою та майже перестала штовхатися. До того ж температура піднялася майже до сорока градусів.

Після консиліуму лікарі прийняли рішення терміново робити кесарів розтин. Після народження дівчинки вагою 2,4 кг у неї діагностували двостороннє запалення легенів, викликане коронавірусом.

"Лікарі сказали: якби я дотягла з поїздкою в пологовий будинок до ранку, все могло б закінчитися набагато сумніше. Але дитині врятували життя! .. Як потім пояснили фахівці, ковід знищив в моєму організмі фібриноген – білок, що відповідає за згортання крові. Тому я елементарно могла померти під час операції. Мені ставили катетер в руку, а з маленького проколу кров лилася фонтаном" – згадувала вона.

Юлія Кривошеєва з сім'єю
факти

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Буковині від коронавірусу померла 28-річна вагітна лікарка-педіатриня.

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