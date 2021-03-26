У МОЗ пояснили, чому змінили інтервал між дозами вакцини CoviShield

Карина Бондаренко Суспільство 11:37, 26.03.2021 Оновлено: 12:16, 26.03.2021

Оскільки за результатами спостереження ефективність двох доз та імуногенність вакцини CoviShield ростуть із збільшенням відстані між введенням доз, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала збільшити інтервал між дозами до 8-12 тижнів.

У підсумку Національна технічна група експертів з імунопрофілактики в Україні рекомендувала Міністерству охорони здоров'я використовувати найбільш віддалений із дозволених інструкцією виробника термінів введення другої дози вакцини – 12 тижнів, повідомив 26 березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу.

Він зазначив, що такі самі рекомендації надали своїм міністерствам НТГЕІ Великобританії, Канади, Німеччини та Франції.

"Зазначене рішення НТГЕІ було ухвалено Міністерством охорони здоров'я. І після цього змінено стратегію до використання першої партії вакцини CoviShield, яка надійшла в Україну кількістю 500 тисяч", – сказав Ляшко.

Раніше планувалося використовувати 250 тисяч доз вакцини за 28 днів і на 29 день повернутися до проведення повторного щеплення.

"З урахуванням отриманих даних – поки всі 500 тисяч використовуються для першого щеплення, а для повторного другого щеплення застосовуватиметься вакцина AZ з наступних поставок. Друге щеплення за планом у нас буде не раніше 20 чисел травня", – пояснив головний санітарний лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, інактивована вакцина проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech, яка надійшла в Україну, є однодозною. Тобто в одному флаконі міститься кількість препарату, необхідна для щеплення однієї людини.

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