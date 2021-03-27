МОЗ назвало регіони з найменшою кількістю прищеплених від COVID-19

В Україні за минулу добу, 26 березня, щеплення від коронавірусу зробили 17 939 осіб. Найменше українців вакцинували в Чернівецькій – 270 і Волинській областях – 280.

З початку кампанії вакцинації було щеплено 192 264 українця. Вони всі, крім однієї людини, отримали тільки одну дозу, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у себе в Facebook.

Найбільше щеплень вчора зробили в Києві – 1 650, Дніпропетровській – 1 320 і Львівській області – 1 060. Станом на 26 березня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 осіб.

Поширення коронавірусу в Україні. Максим Степанов у Facebook

Скріншот. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок суботи, 27 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 632 131 випадок коронавірусної інфекції. З них 17 424 – виявлені за минулу добу.