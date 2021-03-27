Минздрав назвал регионы с наименьшим количеством привитых от COVID-19

Карина Бондаренко Общество 12:01, 27.03.2021 Обновлено: 12:06, 27.03.2021

В Украине за минувшие сутки, 26 марта, прививку от коронавируса сделали 17 939 человек. Меньше всего украинцев вакцинировались в Черновицкой – 270 и Волынской областях – 280.

С начала кампании вакцинации было привито 192 264 украинца. Они все, кроме одного человека, получили только одну дозу, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

Больше всего прививок вчера сделали в Киеве – 1 650, Днепропетровской – 1 320 и Львовской области – 1 060. По состоянию на 26 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.

Распространение коронавируса в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 27 марта, в Украине официально подтверждено 1 632 131 случай коронавирусной инфекции. Из них 17 424 – обнаружены за прошедшие сутки.

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