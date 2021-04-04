У Миколаєві продавці вигнали поліцію з ринку і продовжили працювати попри локдаун. Відео

Уранці в неділю, 4 квітня, на речовому ринку "Колос" у Миколаєві стався конфлікт між продавцями на базарі та поліцією.

Як повідомляють "НикВести", правоохоронці, а також представники місцевої влади прибули на ринок для "недопущення" порушення обмежень "червоної" зони, проте торговці наполягали на тому, що можуть продовжити роботу.

У підсумку, після години спілкування на підвищених тонах чиновники і поліція були змушені залишити територію ринку, а працівники базару продовжили свою роботу.

Конфлікт транслювався на сторінці "300 миколаївців" у Facebook. Так, місцеву владу в конфлікті, зокрема, представляли заступник керівника обладміністрації Ігор Кузьмін, а також депутат міськради від "Слуги народу" Олександр Розумний.

Чиновники вимагали від підприємців припинити роботу, оскільки з 3 квітня, згідно з новими обмеженнями карантину, роботу непродовольчих ринків заборонено.

Підприємці, у свою чергу, заявили, що не розуміють зазначених вимог, бо на ринку, за їхніми словами, потік людей набагато менший, ніж у супермаркетах, які продовжують працювати в карантин. Вони також заявили, що попри всі заборони й обмеження, вони повинні платити 100% вартості оренди торгових місць та всі податки.

Вони вимагали, щоб на місце приїхав мер Миколаєва Олександр Сенкевич або глава області Віталій Кім. Інтереси працівників базару представляв адвокат, який пояснив, що формат подальшої роботи слід обговорювати на круглому столі, але на присутність правоохоронців на ринку будуть реагувати жорстко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Миколаєві з 24 березня діє жорсткий карантин. Місцева влада ухвалила таке рішення через ріст захворюваності COVID-19. Наразі забороненими є робота установ культури, ТРЦ, ярмарків "вихідного дня", проведення богослужінь, масових заходів, присутність глядачів на спортивних змаганнях.