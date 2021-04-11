У Миколаєві група людей увірвалася в магазин і стверджувала, що COVID-19 немає. Відео

Олексій Тітофф Суспільство 23:28, 11.04.2021 Оновлено: 23:29, 11.04.2021

У неділю, 11 квітня, в Миколаєві в магазин в центрі міста увірвалися група людей, які розповідали, що коронавірусу (COVID-19) існує.

Відео з подією опублікувало Facebook-співтовариство "Вартові Еспрессо". Люди були без захисних масок на обличчі і не захотіли їх одягати на вимогу адміністрації магазину.

"Ковід-дисиденти ходили по супермаркету без масок, знімали реакцію людей на камери і розповідали, що коронавірус це брехня, а також вступали в конфлікт з адміністрацією магазину", – йдеться в повідомленні.

Група порушників представлялася журналістами. Однак на пропозицію проїхати до поліцейської дільниці для обговорення ситуації – відмовилися.

Також один з чоловіків на камеру розповів, що він оскаржуватиме постанову Кабінету міністрів про введення карантину на території України в Окружному адміністративному суді Києва.

Нагадаємо, що Миколаївська область знаходиться в "червоній" зоні карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві щодня реєструють близько 200 нових випадків коронавірусної хвороби, а вмирають від COVID-19 кожен день в середньому до 10 осіб.

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