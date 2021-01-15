Українські меткомбінати працюють безперебійно через дотримання заходів проти поширення COVID-19

Найбільша в Україні гірничо-металургійна компанія – група "Метінвест" – відзвітувала про дотримання протиепідеміологічних заходів, запроваджених через поширення COVID-19. Зокрема – на заводі імені Ілліча в Маріуполі й "Азовсталі".

Як повідомляється, завдяки дотриманню правил вдалося забезпечити безперебійну роботу підприємств і мінімізувати випадки заражень у колективі.

"Незважаючи на зниження захворюваності на коронавірус, не на часі забувати про превентивні заходи – носіть захисні маски у громадських місцях, дотримуйтеся соціальної дистанції, регулярно мийте та дезінфікуйте руки, як це радять фахівці, обов'язково звертайтеся до лікаря під час появи простудних симптомів", – заявив директор меткомбінату імені Ілліча групи "Метінвест" Тарас Шевченко.

З початку пандемії коронавірусу маріупольські активи групи "Метінвест" продовжують працювати без простоїв і зниження виробництва, водночас дотримуючись карантинних обмежень – на підприємствах дотримуються маскового режиму, дезінфікують приміщення і транспорт, а їдальні переведено в режим роботи "буфет".

У "Метінвесті" відзвітували про дотримання заходів проти COVID-19 у меткомбінатах

Крім того, меткомбінати імені Ілліча та "Азовсталь" розробили низку заходів для захисту працівників від зараження вірусом COVID-19.

Зокрема, на території меткомбінатів їдальні переведено в режим роботи "буфет". Уся продукція реалізується тільки в індивідуальному упакованні. Готові страви відпускаються навинос в одноразовому посуді, а вода видається в пляшках. Персонал їдалень працює в захисних масках і рукавичках, посилено дезінфекційне прибирання, встановлено правила безпечного відвідування об'єктів харчування.

На складах підприємств для безперебійного забезпечення безпеки металургів і ремонтників є понад 1 400 тисяч захисних масок і 5 397 літрів деззасобів для рук. Запас дезінфекторів для обробки автобусів і приміщень – 44 240 літрів.

У "Метінвесті" відзвітували про дотримання заходів проти COVID-19 у меткомбінатах

Обов'язковими залишаються вимоги до особистої безпеки: масковий режим, дотримання дистанції та дезінфекція рук. Проводяться температурний скринінг співробітників і регулярна обробка спецзасобами приміщень, прохідних, зупиночних павільйонів і транспорту. Робочі місця, там, де це можливо, додатково знезаражуються бактерицидними лампами.