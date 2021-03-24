У мережі порівняли на фото старовинну хату українців із помешканнями росіян

У мережі оприлюднили архівний кадр старовинної традиційної української хати. Користувачі звернули увагу, наскільки її охайний зовнішній вигляд контрастує навіть із сучасними помешканнями росіян.

Раритетна світлина з'явилася на сторінці блогу History Ukraine у Twitter. Автори допису зазначили, що її було зроблено у Харкові ще на початку XX століття.

"Це традиційна мазанка, соломою крита, із призьбою просмоленою", "Я в такій жив у дитинстві, тільки стріха була з очерету, Харківщина", – зазначили у коментарях українці.

Водночас в обговоренні багато користувачів порівняли, наскільки відрізнявся і зараз відрізняється побут українців від мешканців країни-агресора Росії.

Так, у коментарях люди оприлюднили цілу добірку напіврозвалених будинків росіян, у яких вони мешкали в минулих століттях і продовжують мешкати зараз.

"Велика й могутня Росія, Архангельськ, 2020 рік", "Петрозаводськ, 2020 рік", "Пинега, Росія, 2020 рік", "Російське село на Волзі, кінець ХІХ століття", – зауважили коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у чорнобильській зоні відчуження знайшли унікальну поліську хату, яка повністю збереглася й не зруйнувалася за 34 роки після катастрофи на ЧАЕС.