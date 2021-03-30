У мережі показали радянський "карнавал" для школярів у "ДНР"

У мережі опублікували добірку фото з костюмованого заходу в радянському стилі для дітей, які живуть на тимчасово окупованій території Донецької області.

Фото з'явилися на Telegram-каналі блогера "Фашик Донецький". Він уточнив, що кадри було зроблено 25 березня в окупованому російськими військами Іловайську.

На них видно, як діти позують в образах героїв радянського пропагандистського фільму з антиукраїнським ухилом "Весілля в Малинівці".

Також деяких школярів одягли в костюми "козаків", у російські косоворотки, старі шинелі, а декого навіть у сорочки ЗСУ старого зразка. Дівчата при цьому виступали в подобах російських сарафанів, кокошниках і хустках.

У коментарях під дописом українці висміяли заходи окупантів для дітей і потролили їх.

"А де х*хли і СС?", "Ну, немає. Русня туди прийшла. У неї свої СС. Із блекджеком і шл**ндрами", "Убогість, бідні діти", "А ти, Ігорку, будеш личинкою "кізяка". Мамі скажи, щоб медальки різнокольорові повирізала із цукерок", "Звичайно, вже не той рівень, ось раніше і СС, і дивізія "Галичина" була, а зараз мілкувато щось. Як убили Захаруса, з "дири" одразу артистизм пішов", "Атас, немов сталінський совок", – зазначили підписники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня учасник окупації Криму Михайло Шеремет, внесений в базу "Миротворець", потрапив у кадр на одному з воєнізованих заходів для дітей. Колаборант спостерігав за стрільбою школярів і перевіряв їхню стройову підготовку.