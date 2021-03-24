У лікарні Мечникова розповіли, які поранення отримують воїни ООС на Донбасі

Українські воїни, яких привозять з передової в лікарню імені Мечникова у Дніпрі, найчастіше отримують поранення обличчя, голови, кінцівок і грудей.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів головний лікар медзакладу Сергій Риженко. Він додав, що по суті його колектив рятує Героїв з усім спектром важких травм, які бувають на війні.

"І ми сьогодні обговорювали з військовими: нам вдалося врятувати 1 200 кінцівок... Тягнули до кінця. Хлопці залишилися з ногами і з руками. І я знаю, що відновлені функції цих кінцівок. Там, де вже не було шансів, оперували", – згадує медик.

Риженко зазначив, що багато хто з воїнів тепер живе з протезами, але головне те, що вони можуть самостійно рухатися.

"Всі вони – наші дуже великі друзі. Ми як єдине військово-медичне братство. Вони кажуть: "Коли йдемо у бій, говоримо, щоб в разі поранення нас відвезли в Мечникова. Там врятують". І ми цим пишаємося", – поділився своїми переживаннями головлікар.

Нагадаємо, раніше Риженко розповідав, як в його лікарні рятували 32-річного бійця ЗСУ зі снайперським пораненням. 5 березня ворожа куля навиліт пробила голову захисника поблизу Красногорівки у Мар'їнському районі Донецької області. У воїна сильно постраждала ліва півкуля мозку.

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