У лікарні Харкова померла 8-місячна дитина з підозрою на COVID-19

У Харкові в дитячій інфекційній лікарні померла 8-місячна дитина, яка була госпіталізована з підозрою на коронавірус.

Як повідомляє Depo.Харків з посиланням на пресслужбу Харківської облдержадміністрації, дівчинка була з вродженими пороками.

Немовля госпіталізували 29 березня до стаціонару, лікарі боролися за його життя, однак, незважаючи на зусилля, 30 березня о 6 годині ранку дитина померла.

Біологічні матеріали дівчинки направили на аналізи, щоб встановити, чи був у неї COVID-19.

Нагадаємо, раніше у Маріуполі Донецької області двомісячний хлопчик помер від коронавірусу. Дитина стала наймолодшою жертвою хвороби в нашій країні.

Немовля намагалися врятувати, але його стан здоров'я швидко погіршувався. У підсумку дитина померла від COVID-19 з ускладненням двосторонньої пневмонії.

Також коронавірусом у родині заразилася мати дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні поряд зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусної інфекції на добу продовжує зростати чисельність пацієнтів, які потребують госпіталізації. Не тільки серед дорослих, але і серед дітей.