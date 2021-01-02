У Криму пересох популярний серед туристів водоспад. Фото

В окупованому Криму, де спостерігається справжня катастрофа з водою, майже повністю пересохли ще і Туфів майданчик, а також схили гори Базар-Оба в урочищі Кизил-Коба.

Поодинокі струмочки там спостерігаються тільки в декількох місцях на замшілих валунах. Загалом же це все, що на сьогодні являє собою мальовничий у повноводні часи водоспад Су-Учхан, повідомляють "Крим.Реалії" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Підкреслюється, що Су-Учхан (з кримськотатарської "Вода,що падає") є частиною верхньої течії річки Кизилкобинка, витік якої розташовано в глибині знаменитих кримських Червоних печер (Кизил-Коба).

Колись річка потужними струменями падала з 25-метрової висоти зі схилу гори Базар-Оба. Однак нині, через відсутність дощів і снігу, вона сильно обміліла.

Видання зазначає, що в Криму цей водоспад відомий як одна з визначних пам'яток ладшафтно-рекреаційного парку "Урочище Кизил-Коба".

"Під час танення снігу або проливних дощів Су-Учхан, а потім і річка Кизилкобинка, течуть униз кам'янистими схилами, утворюючи менші водоспади і неглибокі загати під ними, які ще називають "ваннами молодості". Біля села Зарічне Сімферопольського району Кизилкобинка зливається з рікою Ангара, утворюючи найдовшу річку Криму Салгір", – йдеться в повідомленні.

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