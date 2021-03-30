У Кременчуці жінка накинулася на пенсіонера в маршрутці через зауваження про маску. Відео

У Кременчуці на Полтавщині трапилася перепалка між пасажирами громадського транспорту. Пенсіонер зробив жінці зауваження через неправильно надіту маску, а та у відповідь його обматюкала.

Відео конфлікту зняли очевидці, воно швидко поширилося в місцевих соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ситуація в 28-му, лакшері. Чоловік зробив зауваження жінці, щоб вона наділа маску, і тут Остапа понесло", – прокоментували в мережі.

Водночас на опублікованих кадрах видно сам розпал конфлікту – роздратована пасажирка "засипає" чоловіка лайкою.

"Натягнув маску, боїшся зд*хнути. Ти, старе чм*, урод. Нормальна людина не зробила б зауваження", – чути голос жінки.

Примітно, що інші пасажири в салоні й водій не намагалися втрутитися в конфлікт. У мережі додали, нібито вийшовши з автобуса жінка "дала ляпаса своєму супутнику, мабуть, тому, що той не заступився за неї". У коментарях користувачі підкреслили, що жінка вела себе неадекватно.

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