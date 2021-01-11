У головнокомандувача ЗСУ та голови Чернігівської ОДА народилася дитина

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Анна Коваленко, дружина головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, народила дівчинку.

Про це жінка повідомила в понеділок, 11 січня, на своїй Facebook-сторінці. Коваленко також оприлюднила перше фото з дочкою й назвала її ім'я – Марія.

"Марія Русланівна Хомчак сьогодні з'явилася на світ. Ми щасливі", – написала жінка.

Дочка Коваленко та Хомчака Facebook / Анна Коваленко

Скриншот

Джерела OBOZREVATEL повідомили, що очільниця Чернігівської ОДА планує піти в декретну відпустку лише на місяць. У цей час її обов'язки, ймовірно, буде виконувати Олександр Савченко, заступник Коваленко.

Facebook / Анна Коваленко

Нагадаємо, про те, що 53-річний Хомчак одружився із 29-річною головою Чернігівської ОДА, стало відомо в жовтні 2020-го. Пара нібито зустрічалася всього пів року.

Головнокомандувач ЗСУ був раніше одруженим і розлучився в 1993 році, для Коваленко цей шлюб став першим.

Що відомо про Анну Коваленко

Жінка є главою всеукраїнської ГО "39-та жіноча сотня Самооборони Майдану", координаторкою ГО "Антикорупційний рух України".

Вона була консультанткою при комітеті Верховної Ради з питань безпеки і оборони, а також радницею трьох міністрів оборони і міністра інформаційної політики Юрія Стеця у 2014-2015 роках.

У 2019-му була обрана народною депутаткою від "Слуги народу".

10 вересня 2019 року достроково склала повноваження з огляду на призначення її заступницею глави Офісу президента.

У квітні 2020 року Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад і територій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня президент України Володимир Зеленський представив Анну Коваленко як нового керівника Чернігівської ОДА.