У даркнеті продають вакцини від COVID-19 і підроблені тести: названо суми

Вакцини проти COVID-19, документи про вакцинацію і на підроблені негативні тести продаються в даркнеті.

Як повідомляє ВВС, ціни на препарати AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm або Johnson & Johnson варіюються від 500 до 750 доларів за дозу. Підроблені сертифікати про вакцинацію продаються анонімними торговцями за ціною 150 дол.

Дослідження даркнету провела компанія Check Point, що займається кібербезпекою. Експерти відстежували хакерські форуми та інші торгові майданчики із січня, коли вперше з'явилася реклама вакцин. За їхніми даними, кількість переглянутих оголошень потроїлася і перевищила 1200. Вакцину пропонували купити анонімні продавці із США, Великобританії, Іспанії, Німеччини, Франції та Росії.

Також у мережі пропонували купити фальшиві негативні тести на коронавірус.

"Ми робимо негативні тести на COVID-19 для мандрівників за кордон, для пошуку роботи тощо. Купуйте два негативних тести та отримаєте третій безкоштовно!" – йшлося в одному з оголошень.

Дослідники Check Point виявили, що багато продавців пропонували підроблені документи, зокрема ймовірно з Великобританії, з картою вакцинації за 150 доларів, але оплату брали в біткоїнах.

Експерти з кібербезпеки закликали країни впровадити систему QR-коду у всій документації щодо вакцин, щоб ускладнити підроблення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Євросоюзі показали, як буде виглядати паспорт вакцинованого від COVID-19.