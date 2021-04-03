У "червоних" Сумах заборонили ходити в парки: які ще обмеження ввели

З суботи, 3 квітня, у Сумах на період "червоної" зони ввели додаткові невідкладні обмежувальні заходи через збільшення кількості хворих на COVID-19. Вони будуть діяти до 11 квітня.

Так, у місті заборонено з метою відпочинку відвідування парків, спортивних майданчиків, прибережних смуг, а також скупчення людей у громадських місцях більше трьох осіб. Про це повідомили в пресслужбі міської ради Сум.

Які заборони діють у Сумах з 3 квітня:

забороняється вихід з приміщень і знаходження на територіях загального користування без одягнених засобів індивідуального захисту, що закривають ніс і рот, зокрема виготовлених самостійно;

забороняється відвідування всіх навчальних закладів незалежно від форми власності її здобувачами, окрім здобувачів закладів дошкільної освіти (передбачається робота чергових груп для дітей, в яких батьки працюють) і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану спортивно масових заходів України.

Зазначається, що супермаркетам дозволяється працювати за умови забезпечення функціонування всіх касових апаратів в торгових залах.

Станом на суботу, 3 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 130,8 млн осіб. За минулий день виявили 637 906 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 2,8 млн пацієнтів. До того ж одужало більш ніж 105,3 млн.

Карантин в Україні РБК-Україна

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