У Чернівцях поліція увірвалася до ресторану, який не закрився на локдаун. Відео
У центрі Чернівців правоохоронці увірвалися з перевіркою до ресторану з караоке-баром через те, що той порушив заборону на роботу під час локдану.
Йдеться про заклад Solo Karaoke&Music Bar, який розташовано на вулиці Івана Франка, 3 у місті. Відео візиту силовиків опублікували в Instagram-cпільноті Chernivtsigram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, як із десять копів вриваються до приміщення, по-святковому прикрашене кульками. Поміж них метушаться розгублені працівники й відвідувачі.
Зазначається, що подія трапилася в неділю, 10 січня. Місцеві жителі активно обговорюють її в мережі.
За словами користувачів, того ж вечора цей чернівецький ресторан розміщував на своїй сторінці в соцмережі фото та відео із вечірки.
Водночас чернівчани підкреслили, що й інші подібні заклади в місті працюють попри посилений карантин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
з початком локдауну в Україні величезні черги туристів помітили на гірськолижних курортах в Українських Карпатах.
Попри заборони в Одесі люди масово відвідують розважальні заходи, а також гуляють натовпами біля моря.
Крім цього, один із клубів в Одесі влаштував вечірку в розпал карантину.