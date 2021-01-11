Тупицький в Дубаї розповів про свій відпочинок і віллу в Криму

Тимчасово відсторонений від посади голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявив, що відпочиває з сім'єю в Дубаї не в дорогій віллі, а знімає номер у п'ятизірковому готелі.

Відео невеликого інтерв'ю з главою КСУ виклали в Telegram-каналі "Картковий Офіс". Журналісти поспілкувалися з ним під час сніданку.

Репортер підійшов до столу Тупицьких і поклав на нього пачку грошей, повідомивши, що це "матеріальна допомога від платників податків України на дорогий готель".

Суддя запросив чоловіка сісти поруч. Він повідомив, що відпочиває не на розкішній віллі, а у звичайному готельному номері. Також Тупицький поскаржився, що українські ЗМІ перетворюються на "жовту пресу".

На запитання про реальну вартість його номера суддя пообіцяв указати цю інформацію у своїй декларації, коли повернеться до України.

"Це наша сім'я, маленька дочка залишилася вдома. Ми завжди відпочиваємо так, щоб був мінімальний певний комфорт. Тому ми сьогодні вибрали той номер, який є комфортним для проживання", – пояснив Тупицький.

Він також зазначив, що хотів би позбутися нерухомості в окупованому Росією Криму, але не може.

"Є певні нюанси. Я суддя-доповідач у справі щодо анексії Криму. Проти мене порушено кримінальне провадження в РФ, накладені економічні санкції на будинок. Якби ви мені допомогли, я б з радістю", – сказав Тупицький.

Він уточнив, що маєток площею 200 квадратних метрів на півострові не вважає розкішшю за мірками курортної нерухомості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тимчасово відстороненого від посади главу Конституційного Суду України Олександра Тупицького помітили на королівській віллі в Дубаї вартістю понад 300 тисяч гривень за добу. Він перебуває на відпочинку разом зі своєю дружиною.