Великдень в умовах карантину: як святкуватимуть українці і чи закриють церкви

2021 року, як і минулого, українцям доведеться святкувати Великдень з обмеженнями. Залишається лише питання, які саме заходи чекають охочих відвідати церкву. Адже статистика захворюваності на коронавірус у країні продовжує стрімко погіршуватися, щодня вмирають сотні українців.

Священики сподіваються, що церкви все ж не закриватимуть. Стверджують, мовляв, це не таке небезпечне місце, як супермаркети або спортзали. Під час богослужінь вони також обіцяють дотримуватися протиепідемічних заходів і відзначають, що в разі необхідності можуть приймати вірян і на свіжому повітрі.

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У католиків Великдень пройде з обмеженнями

У неділю, 4 квітня Великдень відзначають католики, більшість із яких в Україні живе саме в західних областях, звідки, до речі, і почалася нова потужна хвиля коронавірусу.

Як розповіли OBOZREVATEL у секретаріаті єпископа римокатолицької церкви Закарпаття Антала Майнека, кількість людей у їхніх храмах буде обмежено.

"Нам з обласної адміністрації надіслали рекомендації, в яких ідеться про те, що в храмі має бути не більше однієї людини на 10 кв. м. Ми будемо це виконувати. Всім священникам розіслали рекомендації, вони вже повинні вирішувати, по скільки людей пускати на службу. Наприклад, у Мукачево в храмі одночасно можуть бути присутніми 100 вірян. Також ми просимо всіх, у кого є хоч найменші ознаки нездужання, не приходити в церкви, залишитися вдома", – сказали OBOZREVATEL.

Цієї неділі римо-католики святкують Великдень

До слова, зараз Закарпаття вже місяць, як перебуває в червоній карантинній зоні. Тут введені суворі обмеження, аж до припинення роботи громадського транспорту.

Однак у великодні дні в регіоні планують провести більше служб, ніж зазвичай, щоб більше людей змогли відвідати храми. Крім цього, буде вестися і онлайн-трансляція.

Варто припустити, що і в інших регіонах католики не відмовляться від традиційних святкувань. Чи вдасться їх провести безпечно, покаже час.

Рішення щодо відзначення православного Великодня поки немає

На відміну від католицької, православна Пасха відзначається майже на місяць пізніше, свято цього року припадає на 2 травня.

І в Києві, наприклад, рішення щодо закриття або обмежень у роботі церков буде ухвалювати спеціальна комісія ближче до кінця квітня. Ймовірно, не поспішатимуть із остаточним вердиктом і в інших регіонах країни.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Київської адміністрації і член міської комісії ТЕБ Роман Ткачук каже, що в столиці до 16 квітня діють обмеження червоної зони, тому на всі культові заклади вони поширюються згідно з постановою №1236 Кабміну.

"Там ідеться про те, що в церквах повинні дотримуватися санітарних заходів безпеки. Одночасно можуть бути присутніми не більше 1 людини на 10 кв. м. Також є обов'язковими маски й засоби обробки. Такі обмеження триватимуть до 16 квітня. Після цього будемо дивитися за ситуацією, можливо, переглянемо. Поки в нас іде зростання захворюваності. Щодня в лікарні госпіталізують людей у важкому стані", – каже Ткачук.

Неофіційно в КМДА кажуть, що якщо ситуація з коронавірусом не піде на спад, то будуть розмовляти з церковниками про те, щоб служби проводити онлайн. "Але це в зовсім крайньому разі. Тому що навіть столична медицина вже не може впоратися з кількістю захворілих", – повідомило джерело OBOZREVATEL.

Рішеня про обмеження на Великдень ухвалять пізніше

У Тернополі ще теж не вирішили, чи будуть закривати церкви на Великдень. "Ми поки перебуваємо в помаранчевій зоні, у нас немає обмежень на служби в церквах. Але сказати точно, що буде 2 травня, ще не можемо. Наша комісія щотижня збирається, аналізує ситуацію і ухвалює рішення", – сказали OBOZREVATEL в прес-службі Тернопільської мерії.

Минулого року в місті роботу церков на Великдень не обмежували, а просили священників самостійно регулювати і дотримуватися санітарних заходів, щоб не було великого скупчення людей.

В Одесі міська влада взагалі не збирається ухвалювати жодних рішень щодо обмежень на час великодніх свят. "Цим займається уряд і самі церкви. Ми туди взагалі не втручаємося", – сказав OBOZREVATEL один із посадовців на умовах анонімності.

Водночас у "червоній" Одесі вкрай важка ситуація з коронавірусом, інфікованих пацієнтів нікуди госпіталізувати. Смертність зростає, а загальна статистика захворюваності майже така сама, як і в Києві.

В обласній адміністрації Івано-Франківська поки не знають, які обмеження діятимуть на великодні свята. "Ми ще в червоній зоні. Здавалося, що коронавірус уже йде на спад, але сьогодні захворюваність втричі вища, ніж напередодні. Тому все залежатиме від ситуації з пандемією", – розповів один із посадовців.

Також він говорить, що з досвіду Різдва, коли хвиля хвороби буквально накрила область, до заходів на Великдень підійдуть більш строго: "Найімовірніше, буде рекомендовано священникам не пускати багато людей в храми. Богослужіння можна проводити на свіжому повітрі, онлайн. Звичайно, всі повинні бути в масках. Але якщо ситуація з коронавірусом буде критичною, багато хворих, смертей, то в такому разі доведеться вживати більш радикальних заходів. Люди повинні розуміти, що життя важливіше за все".

Що кажуть у церквах?

У церковних колах обережно висловлюються про те, як проведуть великодні богослужіння. Там сподіваються, що таких суворих обмежень, як минулого року, цього разу не буде.

У церквах сподіваються на послаблення

Владика Олександр Драбинко (ПЦУ) говорить, що поки ситуацію не обговорювали.

"Ми виконуємо всі приписи Київської обласної адміністрації. У нас іде дезінфекція рук, парафіяни обов'язково в масках, дотримується соціальної дистанції. Для цього ранкові літургії ми проводимо тричі, щоб усі охочі могли їх відвідати, але не було багато людей. Як потеплішає, можна служби проводити навіть на вулиці. Звичайно, є і онлайн-трансляції", – каже Драбинко.

Також він сподівається, що влада не закриє церкви на великодні свята. "Церква – не таке джерело інфікування, як супермаркети, ринки", – стверджує владика.

"Навіть у Німеччині, де все дуже строго, сказали, що на Великдень церкви не закриють. Але якщо вже так станеться, то будемо проводити служби на вулиці. З дотриманням соціальної дистанції, масками", – говорить Драбинко.

В Івано-Франківській єпархії (УПЦ МП) нам відповіли, що те, як проходитимуть великодні богослужіння, залежить від ситуації з коронавірусом. "Ми поки що не знаємо, як будемо проводити служби. Все залежить від того, як розвиватиметься пандемія", – сказали в секретаріаті.

В Івано-Франківській області на служби приходять без масок ivano-frankivsk.church.ua

Попри те, що ця область у червоній зоні, зараз часто на службах порушують елементарні заходи безпеки. Парафіяни й священники без масок, люди стоять щільно, без будь-якої дистанції.

У церквах Прикарпаття не дотримуються дистнації ivano-frankivsk.church.ua

Звичайно, у багатьох вірян обмеження через пандемію викликають негативні почуття. Люди скаржаться, що минулого року не могли потрапити на службу, а тепер знову те ж саме. Але потрібно розуміти, що коронавірус вибирає найбільш уразливих – літніх, хворих людей. А тепер ще й дітей. Тому не буде великим гріхом пропустити службу заради порятунку своїх близьких. Особливо зважаючи, що зараз достатньо способів побачити богослужіння як по телевізору, так і в інтернеті. Адже головне не форма, а зміст.