Пасха в условиях карантина: как будут праздновать украинцы и закроют ли церкви

В 2021 году, как и в прошлом, украинцам придется праздновать Пасху с ограничениями. Остается лишь вопрос, какие именно меры ждут желающих посетить церковь. Ведь статистика заболеваемости коронавирусом в стране продолжает стремительно ухудшаться, каждый день умирают сотни украинцев.

Священники надеются, что церкви все же не будут закрывать. Утверждают, мол, это не такое опасное место, как супермаркеты или спортзалы. Во время богослужений они также обещают придерживаться противоэпидемиологических мер и отмечают, что в случае необходимости могут принимать верующих и на свежем воздухе.

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У католиков Пасха пройдет с ограничениями

В воскресенье, 4 апреля Пасху отмечают католики, большинство из которых в Украине живет именно в западных областях, откуда, к слову, и началась новая мощная волна коронавируса.

Как рассказали OBOZREVATEL в секретариате епископа римокатолической церкви Закарпатья Антала Майнека, количество людей в их храмах будет ограничено.

"Нам с областной администрации прислали рекомендации, в которых говорится, что в храме должно быть не более одного человека на 10 кв м. Мы будем это выполнять. Всем священникам разослали рекомендации, они уже должны решать, по сколько человек пускать на службу. Например, в Мукачево в храме одновременно могут присутствовать 100 верующих. Также мы просим всех, у кого есть хоть малейшие признаки недомогания, не приходить в церкви, остаться дома", – сказали OBOZREVATEL.

В это воскресенье римокатолики отмечают Пасху

К слову, сейчас Закарпатье уже месяц как находится в красной карантинной зоне. Тут введены строгие ограничения, вплоть до прекращения работы общественного транспорта.

Однако в пасхальные дни в регионе планируют провести больше служб, чем обычно, чтобы больше людей смогли посетить храмы. Кроме этого, будет вестись и онлайн-трансляция.

Стоит предположить, что и в других западных регионах католики не откажутся от традиционных празднований. Удастся ли их провести безопасно, покажет время.

Решения по празднованию православной Пасхи пока нет

В отличие от католической, православная Пасха отмечается почти на месяц позже, праздник в этом году выпадает на 2 мая.

И в Киеве, например, решения относительно закрытия или ограничений в работе церквей будет принимать специальная комиссия ближе к концу апреля. Вероятно, не будут спешить с окончательным вердиктом и в других регионах страны.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям Киевской администрации и член городской комиссии ТЭБ Роман Ткачук говорит, что в столице до 16 апреля действуют ограничения красной зоны, поэтому на все культовые заведения они распространяются согласно постановлению №1236 Кабмина.

"Там говорится, что в церквях должны соблюдаться санитарные меры безопасности. Одновременно могут присутствовать не более 1 человека на 10 кв м. Также обязательны маски и средства обработки. Такие ограничения продлятся до 16 апреля. После этого будем смотреть по ситуации, возможно, пересмотрим. Пока у нас идет рост заболеваемости. Каждый день в больницы госпитализируют людей в тяжелом состоянии", – говорит Ткачук.

Неофициально в КГГА говорят, что если ситуация с коронавирусом не пойдет на спад, то будут разговаривать с церковниками о том, чтобы службы проводить онлайн. "Но это в самом крайнем случае. Потому что даже столичная медицина уже не справляется с количеством заболевших", – сообщил источник OBOZREVATEL.

Решение об ограничениях на Пасху примут позже

В Тернополе еще тоже не решили, будут ли закрывать церкви на Пасху. "Мы пока находимся в оранжевой зоне, у нас нет ограничений на службы в церквях. Но сказать точно, что будет 2 мая, еще не можем. Наша комиссия каждую неделю собирается, анализирует ситуацию и принимает решения", – сказали OBOZREVATEL в пресс-службе Тернопольской мэрии.

В прошлом году в городе работу церквей на Пасху не ограничивали, а просили священников самостоятельно регулировать и соблюдать санитарные меры, чтобы не было большого скопления людей.

В Одессе городские власти вообще не собираются принимать никаких решений по поводу ограничений на время пасхальных праздников. "Этим занимается правительство и сами церкви. Мы туда вообще не вмешиваемся", – сказал OBOZREVATEL один из чиновников на условиях анонимности.

При этом в "красной" Одессе крайне тяжелая ситуация с коронавирусом, инфицированных пациентов некуда госпитализировать. Смертность растет, а общая статистика заболеваемости почти такая же, как и в Киеве.

В областной администрации Ивано-Франковска пока не знают, какие ограничения будут действовать на пасхальные праздники. "Мы еще в красной зоне. Казалось, что коронавирус уже идет на спад, но сегодня заболеваемость в три раза выше, чем накануне. Поэтому все будет зависеть от ситуации с пандемией", – рассказал один из чиновников.

Также он говорит, что по опыту Рождества, когда волна болезни буквально накрыла область, к мероприятиям на Пасху подойдут более строго: "Скорее всего будет рекомендовано священникам не пускать много людей в храмы. Богослужения можно проводить на свежем воздухе, онлайн. Конечно, все должны быть в масках. Но если ситуация с коронавирусом будет критической, много заболевших, смертей, то в таком случае придется принимать более радикальные меры. Люди должны понимать, что жизнь важнее всего".

Что говорят в церквях?

В церковных кругах с осторожностью высказываются о том, как проведут пасхальные богослужения. Там надеются, что таких строгих ограничений, как в прошлом году, в этот раз не будет.

В церквях надеются на послабления

Владыка Александр Драбинко (ПЦУ) говорит, что пока ситуацию не обсуждали.

"Мы выполняем все предписания Киевской областной администрации. У нас идет дезинфекция рук, прихожане обязательно в масках, соблюдается социальная дистанция. Для этого утренние литургии мы проводим три раза, чтобы все желающие могли их посетить, но не было много людей. Как потеплеет, можно службы проводить даже на улице. Конечно, есть и онлайн трансляции", – рассказывает Драбинко.

Также он надеется, что власти не закроют церкви на пасхальные праздники. "Церковь не такой источник инфицирования, как супермаркеты, рынки", – утверждает владыка.

"Даже в Германии, где все очень строго, сказали, что на Пасху церкви не закроют. Но если уж так случится, то будем проводить службы на улице. С соблюдением социальной дистанции, масками", – говорит Драбинко.

В Ивано-Франковской епархии (УПЦ МП) нам ответили, что то, как будут проходить пасхальные богослужения, зависит от ситуации с коронавирусом. "Мы пока еще не знаем, как будем проводить службы. Все зависит от того, как будет развиваться пандемия", – сказали в секретариате.

В Ивано-Франковской области на службы приходят без масок ivano-frankivsk.church.ua

Несмотря на то, что эта область в красной зоне, сейчас часто на службах нарушают элементарные меры безопасности. Прихожане и священники без масок, люди стоят плотно, без всякой дистанции.

В церквях Прикарпатья не соблюдают дистнацию ivano-frankivsk.church.ua

Конечно, у многих верующих ограничения из-за пандемии вызывают негативные чувства. Люди жалуются, что в прошлом году не могли попасть на службу, а теперь снова тоже самое. Но нужно понимать, что коронавирус выбирает самых уязвимых – пожилых, нездоровых людей. А теперь еще и детей. Поэтому не будет большим грехом пропустить службу ради спасения своих близких. Тем более, что сейчас достаточно способов увидеть богослужения как по телевизору, так и в интернете. Главное ведь не форма, а содержание.