Три найщасливіших знаки зодіаку в 2021 році
Хоча все зодиаки в 2021 році чекають хороші перспективи, Терези, Скорпіон і Телець будуть найуспішнішими.
Їм цей рік принесе удачу у всіх сферах життя і залікує рани 2020 року. Про це газеті The Times of India розповів Астро Друг Чираг.
Телець
Це буде найбільш вдалий рік для Тельця. Люди цього знака зодіака будуть процвітати в бізнесі і фінансах. Кар'єра у них піде вгору, особливо на початку року. Кращими місяцями будуть квітень, травень і лютий. В цьому році збудуться давні мрії, ви отримаєте визнання. Те, що в останні роки в сім'ї йшло не так, поступово врегулюється. Щасливі числа – 7,9,8, 46 і 69.
Впевненість, яку ви намагалися знайти, нарешті з'явиться. І цю енергію в 2021 році потрібно використовувати максимально.
Скорпіон
Сатурн і Уран принесуть користь Скорпіонам. Їх чекають раціональність, спокій, прогрес і послідовне зростання, оскільки зв'язок з Сонцем буде дуже сильним.
Скорпіон також буде наділений творчістю і стратегічними ідеями. Люди, незадоволені своїми відносинами, знайдуть собі більш підходящого партнера. Вересень і кінець року – найкращий час для великих вкладень.
Терези
Терези, сьомий знак зодіакального кола, очікують співробітництво, духовний і особистісний підйом. Терези також очікують просування по службі, варто довіряти своїй інтуїції і не враховувати зовнішні фактори при прийнятті кар'єрних рішень. У травні і червні потрібно бути обережними. 2021 рік також хороший для весілля.
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