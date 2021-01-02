Сейчас не время философских и умных текстов. Люди устали. Люди хотят время для праздника. И я их понимаю. Я сама хочу хотя бы на пару дней выключить в голове войну.

Но как выключить фронт? Как выключить новости из ОРДЛО, которые всегда кровавые и резонансные, вне зависимости от праздников и нашего настроения.

Поэтому сегодня снова попытаюсь проанализировать кусочек войны. На фоне праздничного настроения всего цивилизованного человечества. Чем же живет ОРДЛО в эти дни?

Весь мир заходит в негу праздников. Рождество. Новый год. Цивилизованные страны, где культура общения и культура социума, культура личности и культура страны, это нечто такое, на что никто не заостряет внимание. Это, как само собой разумеющиеся вещи. Как дышать, например. Никто же не акцентирует внимание на дыхании. Поэтому весь мир в единой синхронизации как-то вмиг становится добрее, улыбчивее, заботливее, солидарнее. Рождество и Новый год — время добра. Время творить добро. Это ощущается всеми фибрами тела, расцветает теплой пульсацией где-то в районе сердца. Люди спешат творить добро. Люди спешат окунуться в сказку. Украшенные рождественско-новогодними атрибутами и сияющие иллюминацией города, это не просто дань празднику. Это состояние души каждого жителя. Ну, по крайней мере, так ведет себя цивилизация.

Очень странно, но когда в ОРДЛО читают "все цивилизованные страны", они тут же делают агрессивный выпад – "а, это гей-Европа".

Да, вот такой эксперимент. Скажите в ОРДЛО "цивилизованные страны" и тут же услышите "гей-Европа, Америка, Украина". Они категорично, нагло и давно выставили свою "линию Маннергейма" — все, что выходит за пределы русского мира, России и ОРДЛО — это враг.

Цивилизованные страны для ОРДЛО — враг. Они себя к ним не причисляют. Более того, это даже оскорбление "не фиг нам среди них делать, наше-это Россия".

Цивилизация для критического большинства жителей ОРДЛО — это нечто чуждое, страшное. Как, например, электричество для жителей средневековья.

"Давайте решать цивилизованно" — для жителей ОРДЛО слова "красные тряпки". Могут на такое ответить "ты кого щаз геем (пπд@р@м) обозвал", ударить, и даже сдать в комендатуру, как классового врага.

Такая же дикая реакция на "общепринятые человеческие и моральные ценности". Это уже для жителей ОРДЛО, как проклятье и оскорбление. Почему-то их воображение выдает им странную картинку на эту фразу, которую они, дыша перегаром и слюной тут же выплевывают в лицо собеседника – "ты шо мне про пπд@р@в чешешь"…

Для критического большинства жителей ОРДЛО "общепринятые человеческие и моральные ценности" — это православие, скрепы, классовая борьба, расстрелы, доносы, лагеря, враги народа. То есть все ценности русского мира и советского человека.

Мы много уделяем внимание войне, как вооруженному конфликту и мало (и даже ничего) не говорим о конфликте ценностей, конфликте культур, конфликте социума.

А ведь это есть. Это существует.

Кстати, из ОРДЛО и РФ об этом говорят чаще. Правда в своем репертуаре "весь цивилизованный мир (читай РФ) борется с украинским фашизмом". Как много в этой фразе. Вот всего того, что я описала выше.

И вот зря мы не говорим о конфликте культур и ценностей, который фактически является еще одним участком фронта.

Если обратить внимание на требования донбасян и их кремлевских кураторов по "особому статусу", то в нем особое, первое место занимают именно вопросы, которые можно включить в графу "конфликт культурных, социальных, исторических, общечеловеческих, не материальных ценностей".

Финансовые требования "народом Донбасса" выражены коротко:

— Украина должна восстановить все затопленные за время конфликта шахты и разрушенные предприятия, выплатить народу Донбасса компенсацию, восстановить, построить, вложить, инвестировать…

А вот конфликт культурных, социальных, исторических, общечеловеческих, не материальных ценностей в требованиях ОРДЛО во всей красе.

"Мы готовы вернутся в Украину в статусе особой зоны (особом статусе), так как мы, жители Донбасса, лучше и развитее украинцев, мы новороссы, ново-украинцы, которые умнее и трудолюбивее остальной части Украины. Мы готовы вернуться в Украину в статусе особой зоны (особом статусе), если у нас будут:

— свои наши донбасские, новоросские, российские и русские герои, и у нас не будет никаких укро-бандеровских героев.

— у нас будет своя наша, донбасская, новоросская, российская и русская история, без укро-бандерщины, с нашими праздниками (9 мая — день победы, СССР победил в великой отечественной, рождество 7 января христианское, христиане это те, кто русские и православные, день России, день единства с Россией, день республики, день великой октябрьской революции, день рождения Сталина).

— у нас будет своя наша, донбасская, новоросская, российская и русская культура, без укро-шароварщины, мовы, европейщины и американщины, без Голодоморов и других укро-праздников.

— у нас будет своя наша, донбасская, новоросская, российская и русская церковь, и это Московский Патриархат, все остальные церкви должны быть запрещены в рамках особого статуса.

— у нас будет свой, наш, донбасский, новоросский, российский и русский язык, и никаких укропов, американщины и европейщины.

— у нас будет своя наша, донбасская, новоросская, российская и русская Конституция, закон, правосудие, милиция, армия без укропщины и натовщины.

Этот список огромен и постоянно уточняется "без вашего". Такой себе Донбасс в Украине с финансированием из Украины, но без Украины.

Разве это не конфликт культурных, социальных, исторических, общечеловеческих, не материальных ценностей?

Мы будем, выполнять эти требования или нет? И не приведет ли это к дальнейшему конфликту, ведь именно эти вопросы лоббирует РФ, оккупант?

Ведь, по сути, выполнение этих требований, возврат к СССР и полная оккупация Украины.

Но, это если смотреть в контексте развитого общества. Если конфликт культурных, социальных, исторических, общечеловеческих, не материальных ценностей рассмотреть в срезе среднестатистического народонаселения, он будет выглядеть чуть иначе.

Деградация! Деградация общества, образования, культуры, аморальность, уничтожение базовых основ морально-правового поведения индивидуума.

То, что сделали советы, рабоче-крестьянской Охлократией в 1017-м году: полная деградация общества, ставшая со временем нормой общества.

Мы упорно не замечаем деградации ОРДЛО. Образования в ОРДЛО нет. То, что там преподают детям, это русский мир и пропаганда, но не образование.

И если станет вопрос подтверждения дипломов, знаний и специальностей, полученных молодежью ОРДЛО за время оккупации, методом пересдачи экзаменов, это приведет к митингам и скандалам. Только 1% из всех, кто в ОРДЛО получил какое-нибудь образование, сможет сдать украинское ВНО.

Коррупция в школах. Деградация учителей. Пропаганда. Деградация общества. Все это привело к тому, что молодежь ОРДЛО — это самый аморализированный срез. Они пишут с ошибками на русском языке, что говорить об украинском. Ах, да, украинская мова в ОРДЛО под запретом. И это одно из важнейших требований "предоставить право ордлынцам самим определять, какой из государственных языков будет единственным русским на Донбассе".

Деградация промышленности. Заводы и шахты в ОРДЛО уничтожает местные жители. Коллаборационисты во власти принимают решения о затоплении, а рабочие пилят свои шахты-заводы на металл. Деградация промышленности напрямую связана с деградацией образования и деградацией личности. Зачем алкашу Маск, если у него боярка и памятник из говна?

Деградация ЖКХ. В ОРДЛО так и не смогли понять, что в какой бы стране они не жили, они вокруг себя будут оставлять болото и мусорник. Они просто привыкли так жить. Это их нормы. О каком раздельном сборе мусора, о какой оплате за вывоз мусора можно говорить, если 90% населения (даже, если и платит за вывоз мусора, так как это входит в услуги квартплаты) никогда не бросит бутылку в урну, не уберет за собой после пикника, постарается бросить пакет мимо мусорного ящика (дворникам же платят).

ОРДЛО за 7 лет прошло точку невозврата в части деградирования. Там стерты все моральные принципы и общечеловеческие ценности. Там норма убить, норма украсть, норма плевать себе под ноги, норма оправдывать убийство прикрываясь классовой борьбой, там норма писать донос, там норма решать свои личные проблемы за счет насилия над другими.

Мы еще не в состоянии понять этот факт. Как любое общество морали, мы не в состоянии принять и понять факт того, что рядом находится абсолютно деградировавшее общество. Но, если брать условную линию разделения, то она прошла. Она прошла именно вот в этой точке. "Мы" и "они" существуем. И между нами уже проведена "линия Маннергейма" через базовые "не убий", "не завладей чужим", "не укради".

РФ оккупант. Это неоспоримый факт. Но 80% совершенных в ОРДЛО не боевых преступлений совершено не оккупантами, а местными жителями.

С 2014-го года, как только критическое большинство жителей ОРДЛО получили от РФ индульгенцию на "убивайте своих классовых врагов, вам ничего не будет", все убийства, изнасилования, мародерства, похищения людей в ОРДЛО тут же получили статус "борьба с классовыми врагами".

Своих конкурентов по бизнесу, разделу наследственного имущества, выплате алиментов, бытовым ссорам, любым скандалам, любой зависти, любого "хочу" здесь сразу стали подводить под классовых врагов — "наводчик ВСУ, шпион СБУ, правосек, нацик, укроп, свидомит, мовнык".

За верность Украине здесь убивали, да. Но это единичные случаи, распространенные в феврале-мае 2014-го. Дальше шли просто убийства ради наживы. Убийства ради решения своих алчных и личных вопросов. Не всегда сами убийцы убивали своих жертв. В ОРДЛО для этого принято нанимать. Сначала нанимали тех, кто называл себя "ополчение" или "народная милиция", потом ихтамнетов, потом любого, кто имел оружие и был согласен.

Сейчас, когда 70% жителей ОРДЛО были или есть членами "ополчения"-"народной милиции" — незаконных военно-коллаборционистско-оккупационных формирований, то есть обучены стрелять-минировать и имеют дома арсеналы для вооружения хорошей ОПГ, вопросы с "наказанием" виновных и "врагов" стали проще.

И вот весь мир улыбается идущему с Рождеством добру. Зажигает свечи. Дарит подарки. Весь цивилизованный мир. Тот мир, который так раздражает критическое большинство жителей ОРДЛО и РФ, а в ОРДЛО летят в гуляющих людей гранаты, в ресторанах пьяные боевики стреляют друг друга, а на улицах стоят растяжки. В период новогодних праздников жители ОРДЛО, как могут, поздравляют друг друга. Это их норма. Это мир их добра и их справедливости, их закона и их морали. Мы просто ужасаемся от этих новостей, и до сих пор не осознали, что война, она имеет тысячу граней. И конфликт культурных, социальных, исторических, общечеловеческих, не материальных ценностей, такой же фронт, как и религия, история, мова.

И РФ, как оккупант, ведет войну не только за территорию, а вот за это- расчеловечевание, деградацию, аморальность, которыми она убивает нашу страну, пока в маленькой ее части, оккупированных частях Луганской и Донецкой областей.

И нам очень тяжело будет пояснить людям, которые привыкли убивать, что нельзя так делать. И нам будет нереально тяжело убрать все растяжки со своих дворов (я не говорю о разминировании Донбасса), ведь в случае предоставления ОРДЛО особого статуса в Украине, классовая война, которую привык вести "народ Донбасса" перенесется на все города Украины. И где гарантия, что вот такое простое решение вопроса, как "нанял, чтобы убили, выбили долг, расстреляли, чтобы не делить наследство, убрать конкурента" с приходом к нам ОРДЛО не понравится критическому большинству простых людей, которые до сих пор живут в Украине с эСССРкой за щекой?

С чего начинается война? Может с плевка себе под ноги на пол в метро или магазина? Или с шашлыков на Голодомор? Или с купленного диплома? Или с зависти к соседу? Или с незнания своих прав и обязанностей? Или с желания быть чуть-чуть правее, чуть-чуть равнее над равными?

Сложные, не праздничные вопросы войны. Вот только война не имеет праздников и выходных.

Новости из зоны:

Цитата: "Множество жителей Луганска сегодня утром (31 декабря 2020 года) слышали взрыв, подробности касающиеся этого происшествия уже появились в социальных сетях (в Facebook). Мы подтверждаем, что в районе Красной площади произошел взрыв гранаты РГД. Неизвестный установил растяжку по улице Шевченко, 13, которая сработала около 8:30. Пострадала женщина, которая со множественными осколочными ранениями была доставлена в ЛРКБ. В связи с тем, что проводились следственные действия, улица до обеда была перекрыта, работали саперы и следователи".

Цитата: "Только что позвонил старший и рассказал, что сегодня утром в районе 8-ми утра, на улице Шевченко, 13, произошел подрыв растяжки, установленный на двери квартиры. Пострадала женщина, дочь моего знакомого Николая Лихтик. Она в реанимации в облбольнице со множественными осколочными. Растяжку установил, по некоторым данным, бывший ее муж".

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