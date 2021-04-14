Світлина українця про війну та улюбленців ЗСУ стала фото дня у Reuters

Український фотокореспондент Олександр Клименко зробив на передовій символічну світлину українського воїна із двома цуценятами. Її було визнано агенцією Reuters найкращим фото дня.

Зворушливим кадром поділилися на Telegram-каналі "Новини Еспресо. TV". Також у пості розповіли про долю пухнастих побратимів захисників України, які стали зірками завдяки фронтовій фотографії.

"Навіть на війні потрібно завжди залишатися людьми. Український військовий грається з цуценятами в окопах на лінії розмежування. Двох цуциків, які мешкають на передовій, заберуть на мирну територію під час наступної ротації військ", – зазначили журналісти.

Фото почало швидко ширитися мережею, й користувачі зазначили, що його автор зробив багато знакових світлин, завдяки яким світ дізнався про війну Росії проти України на сході нашої держави.

"На "Рейтерсі" завжди його сильні та символічні фото про нашу війну", "Погоджуся, він зробив кілька найкращих знімків із війни, які я бачив, і вони дуже і дуже важливі в Україні та за кордоном", – пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі оприлюднили фото молодої української захисниці з улюбленим собакою Боні, який також вирушив із нею в зону бойових дій на Донбасі. Дівчину звуть Поліна Кравченко, вона обіймає посаду командирки взводу у 72-й ОМБр імені Чорних Запорожців.