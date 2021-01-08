Степанов заявив, що МОЗ не буде сам закуповувати вакцину від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України не збирається самостійно закуповувати вакцину проти коронавірусу.

Про це 8 січня в ефірі "Громадське радіо" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що державне підприємство "Медзакупівлі" не є суб'єктом переговорів і ніколи ним не був.

Він пояснив, що вони були оператором, якого визначив МОЗ.

"Переговори щодо забезпечення вакциною українців вів я, як міністр охорони здоров'я, до цього був залучений президент України, який спілкувався з керівниками держав, які виробляють вакцини, тому що це питання національної безпеки", – сказав міністр.

За його словами, функцію закупівлі вакцини повинно виконувати ДП "Медзакупівлі", яке знаходиться в підпорядкуванні міністерства і для цього було створено.

"Але висловлювання директора підприємства і його поведінка не зрозумілі не тільки для мене, а й для багатьох людей, а це як мінімум псує імідж України на міжнародній арені, ускладнює наші переговори з іншими державами в плані вакцин. Думаю, що в подальшому ми будемо закуповувати через іншу закупівельне агентство", – підкреслив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Максим Степанов відповів на спробу реєстрації в Україні російської вакцини. Міністр заявив, що препарат "Супутник V" перш ніж потрапити на ринок України повинен пройти перевірку.